فضيحة تضرب سيرجيو راموس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع النجم الإسباني سيرجيو راموس، قاد الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، في اختبار للمنشطات، كان قد خضع له بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2017، أمام فريق يوفنتوس.

مجلة “دير شبيغل” الألمانية، ذكرت أن الواقعة تعود إلى نهائي مدينة كارديف عام 2017، حين أحرز ريال مدريد اللقب الأوروبي، بعد فوزه على يوفنتوس بأربعة أهداف لهدف.

وظهرت تسريبات تتهم راموس بتجاوز قواعد حظر المنشطات في أكثر من مناسبة، مشيرة إلى أن اختبار راموس في نهائي تشامبينزليج أظهر نتائج إيجابية لمادة منشطة، وأن طبيب الريال اعترف بذلك.

اختبار راموس جاء إيجابيا للـ”ديكسا ميثازون”، وهو عقار مضاد للالتهابات، والذي يحظر فقط إذا لم يتم إخبار لجنة الاختبار عن استخدامه.. وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي قبل اعتذارا وتفسيرا من النادي، دون إقرار أي عقوبة بحق بطل أوروبا.

النادي الملكي، أصدر بيانا، ينفي فيه هذه الاتهامات بالجملة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب معلومات عاجلة عن الحادثة، قبل أن يغلق القضية نهائيا.