شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وشاكيري يقودان هجوم ليفربول أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء واتفورد، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل على ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بيرميرليج».

وجاء التشكيل كالتالي:

أليسون، روبيرتسون، فان دايك، لوفرين، الكسندر أرنولد، فينالدوم، هيندرسون، شاكيري، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح.