شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وشاكيري يقودان هجوم ليفربول أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء واتفورد، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل على ملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بيرميرليج».
وجاء التشكيل كالتالي:
أليسون، روبيرتسون، فان دايك، لوفرين، الكسندر أرنولد، فينالدوم، هيندرسون، شاكيري، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح.
شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وشاكيري يقودان هجوم ليفربول أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .