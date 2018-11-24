شكرا لقرائتكم خبر عن إيبار يحقق أول فوز في تاريخه على ريال مدريد بالدوري الإسباني بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق إيبار فوزًا كبيرًا على فريق ريال مدريد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بلدية إيبوروا، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري الإسباني «لاليجا».

انتهى الشوط الأول بتأخر الفريق الملكي بهدف دون رد، وجاء هدف التقدم لإيبار في الدقيقة 16، وسجله جونزالو إسكالانتي، مستغلًا كرة فشل الحارس كورتوا في الإمساك بها، وتابعها وأسكنها الشباك، وسط اعتراضات من لاعبي الريال، حيث لجأ الحكم لتقنية الـVAR، التي أكدت صحة الهدف.

وفي الشوط الثاني سجل سيرجي إينريك الهدف الثاني في الدقيقة 52، واختتم كيكي أهداف المباراة في الدقيقة 57، لينتهي اللقاء بفوز إيبار بثلاثية نظيفة، ليكون أول فوز في تاريخ إيبار على الملكي في الدوري، كما أنها المرة الأولى التي يحافظ فيها على نظافة شباكه أمام ريال مدريد.

بتلك النتيجة يظل ريال مدريد في المركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما يقفز إيبار 6 مراكز ليحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة.