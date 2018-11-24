انت الان تتابع تفاصيل خبر التعادل يحسم مواجهة الريان وأم صلال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 24 نوفنبر 2018 04:42 مساءً - اكتفى نادي الريان بالتعادل مع أم صلال بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، في استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، في إطار مباريات الجولة الـ13 من الدوري القطري.

وسجل هدف أم صلال، السوري محمود المواس في الدقيقة الـ66، في حين أحرز البرازيلي لوكا هدف الريان في الدقيقة الـ79 من المباراة التي جاءت متوسطة المستوى.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الريان إلى 23 نقطة في المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد أم صلال إلى 16 نقطة في المركز السابع، ويتصدر الدحيل الترتيب برصيد 31 نقطة.

وسيطر الريان على الكثير من فترات اللقاء، وكان قريباً من تحقيق الفوز خاصة في الشوط الثاني، إلا أن أم صلال فاجأه بإحراز هدف مباغت.

وحاول الريان كثيراً بعد الهدف، وسيطر على مجريات الأمور، ونجح بالفعل في ترجمة سيطرته إلى هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بـ11 دقيقة، وحاول بعد ذلك تحقيق الفوز لكن دون جدوى.