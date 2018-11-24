انت الان تتابع تفاصيل خبر هل تناول راموس المنشطات في نهائي أبطال أوروبا؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 24 نوفنبر 2018 04:42 مساءً - بات قائد نادي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس "حديث الساعة" في مختلف وسائل الإعلام الأوروبية والعالمية، على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بالسقوط في اختبار المنشطات عقب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، نسخة عام 2017 التي أقيمت بمدينة كارديف الويلزية.

القضية فجرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية؛ إذ زعمت أن عينة الكشف عن المنشطات الخاصة براموس كانت إيجابية في نهائي كارديف 2017، الذي عرف فوز ريال مدريد على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة (4-1)، إضافة إلى عينة ثانية أمام ملقة الأندلسي بالدوري الإسباني في أبريل المنصرم.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أنَّ الاتحاد القاري للعبة أغلق قضية منشطات راموس، بعد الحصول على تفسيرات من القائد المدريدي وطبيب الفريق الملكي.

بدوره سارع نادي العاصمة الإسبانية، الجمعة، لإصدار بيان رسمي دفاعاً عن قائده المخضرم؛ حيث أكد أن راموس "لم يخرق قواعد مكافحة المنشطات".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب معلومات عن اللاعب بعد نهائي دوري الأبطال عام 2017، وأغلقت المسألة فوراً كما هو معتاد في تلك الحالات بعد تأكد خبراء مكافحة المنشطات".

وسار اليويفا على خُطا النادي الملكي وأصدر بياناً نفى من خلاله كل ما أوردته التسريبات بشكل قاطع، مؤكداً أن مثل تلك الحالات يتم تقديم كل التفاصيل المتعلقة بها إلى الاتحاد الدولي للعبة، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

كما أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات صحة الإجراءات التي اتخذها اليويفا، رغم أن العينة المأخوذة من راموس أظهرت وجود مادة الديكساميتازون.

ولا يعد استخدام هذه المادة محظوراً، لكن يجب الإبلاغ أولاً قبل استعمالها، وهو ما لم يحدث في حالة راموس.

ولم تقف القضية عند الهيئات الكروية والرياضية الإسبانية والقارية والدولية؛ بل وصل صداها إلى جماهير الفريق الملكي التي رفعت السبت لافتة كبيرة تحمل صورة راموس، كُتب عليها: "راموس.. القائد الشجاع"، وذلك في مدرجات ملعب إيبار، على هامش مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ13 من الليغا.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يحمل لقب دوري أبطال أوروبا في النسخ الثلاث الأخيرة، وتحديداً أعوام 2016 و2017 و2018 على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي على الترتيب، ليعزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بـ "الأميرة الأوروبية" ليصل إلى 13 لقباً.