انت الان تتابع تفاصيل خبر النصر يطارد الهلال على القمة السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 24 نوفنبر 2018 04:42 مساءً - حسم فريق النصر، مساء الجمعة، ديربي العاصمة السعودية الرياض لمصلحته، بعدما تغلب على ضيفه الشباب بهدف دون رد في الجولة العاشرة للدوري المحلي لكرة القدم.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 25 نقطة في الوصافة بفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر، في حين تجمد رصيد الشباب عند 16 نقطة في المركز الخامس.

وأنهى النصر الشوط الأول لمصلحته متقدماً بهدف نظيف سجله النيجيري أحمد موسى في الدقيقة الـ35، في حين فشلت جميع محاولات الشباب في إدراك التعادل، ليخرج النصر فائزاً بالنقاط الثلاث.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تغلب فريق القادسية على ضيفه الرائد بثلاثة أهداف لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، في حين تجمد رصيد الأخير عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.