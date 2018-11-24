انت الان تتابع تفاصيل خبر الفرنسي كانتي يمدد عقده مع تشيلسي لـ5 سنوات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 24 نوفنبر 2018 04:42 مساءً - وقع لاعب الوسط الدولي الفرنسي نجولو كانتي، اليوم الجمعة، عقداً جديداً مع نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لمدة خمس سنوات.

وساهم كانتي، الذي انضم لتشيلسي في 2016، في فوز الفريق بلقب الدوري بأول مواسمه في ستامفورد بريدج، وتوج موسمه الرائع بالفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم 2016-2017 من رابطة اللاعبين المحترفين وكذلك رابطة كتّاب كرة القدم.

وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً والفائز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين في بيان: "سعيد بتمديد عقدي مع تشيلسي. كانا عامين رائعين وأتمنى المزيد من الأعوام الرائعة المقبلة".

وأضاف: "منذ وصولي للنادي تطورت كثيراً كلاعب، وتحديت نفسي وحصدت بعض الجوائز لم أفكر أبداً فيها. أعشق المدينة والنادي وسعيد لبقائي هنا لفترة أطول".

وتوج كانتي بأول ألقابه في الدوري الممتاز مع ليستر سيتي موسم 2015-2016، وشارك من البداية في كل مباريات فرنسا السبع في كأس العالم الأخيرة في روسيا ليقود منتخب بلاده للتتويج باللقب.