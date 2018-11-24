إيقاف عداء كيني 4 سنوات لتعاطيه المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم السبت، إيقاف العداء الكيني كيبيجون بيت، الحائز على برونزية سباق 800 متر في بطولة العالم لمدة 4 سنوات لتعاطيه المنشطات.

ورفض بيت، البالغ عمره 20 عامًا، تسليم عينة بول في فبراير/شباط، ثم يوليو/تموز الماضيين.

وقال بيان وحدة النزاهة، إنه عندما أخذت العينة منه جاءت إيجابية لمادة إرثروبويتين المحظورة التي تحتوي على هرمون يعزز قدرات التحمل.

وفي حال عدم استئناف القرار، سيتم إيقاف بيت حتى أغسطس/آب 2022.

وتهتم هذه الوحدة بقضايا النزاهة وتعاطي المنشطات في الاتحاد الدولي للقوى.

وبيت أحدث عداء كيني يسقط في اختبار للمنشطات؛ حيث قال تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنه بين عام 2004، والأول من أغسطس/آب 2018 جاءت عينات 138 رياضيًا من البلد الواقع شرق أفريقيا إيجابية لمواد محظورة بينها 113 حالة في منافسات.