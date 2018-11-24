مشاهدة بوكا جونيورز وريفر بليت مباريات اليوم بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

يحتضن ملعب ألمونومنتال مباراة العودة بين بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كأس الليبرتادوريس مساء السبت الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

وانتهت مباراة الذهاب بين بوكا جونيورز وريفر بليت التي اقيمت يوم 11 نوفمبر الجاري بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2/2، وتحسم نتيجة مباراة الإياب الفائز بلقب البطولة القارية، خاصة وأن لا يعتد بقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج ملعب الفريق، لذلك فنتيجة موقعة السبت ستكون الحاسمة لبطل الليبرتادوريس هذا العام.

ويشارك الفائز بلقب دورى أبطال أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس) في بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها دولة الإمارات فى ديسمبر المقبل.

وستقام مباراة الإياب بين بوكا جونيورز وريفر بليت في تمام العاشرة مساء السبت 24-11-2018 على ملعب "ألومونومنتال" وستذاع المباراة عبر فضائية "أبوظبي الرياضية"

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.