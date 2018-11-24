بالصور.. ممثل الاتحاد الدولي يشيد بمهرجان المهرة الأول للشطرنج

أشاد الحكم والمدرب الدولي البحريني شاكر العفو بمهرجان المهرة الدولي الأول للشطرنج الذي تحتضنه مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة من 21-30 نوفمبر.

وقال البحريني شاكر العفو - طبقا لمتابعة "الخليج 365" - الحكم المنتدب من الاتحاد الدولي للإشراف على مهرجان المهرة الدولي للشطرنج:" إن هذه الفعالية من أفضل البطولات الدولية التي تقام في المنطقة من حيث عدد المشاركين ومستواهم.

وأضاف الحكم الرئيس للبطولة" قطع المشاركين في الدورة مسافات طويلة جداً احتاج بعضهم أكثر من يومين لأجل الوصول الى المهرة قطعوا خلالها مئات الكيلومترات عن طريق البر.

وطالب العفو " باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعيد للشعب اليمني الحياة من جديد ليتغلب على مخلفات الحرب والدمار منوهاً بما تقوم به الرياضة من دور إيجابي للم شمل اليمنيين حيث تشارك في المهرجان كل المحافظات اليمنية رغم استمرار الحرب وصعوبات التنقل.