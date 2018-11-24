فريق "الخليج 365" يعزي مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام في وفاة عمه

بعث فريق الخليج 365 برقية عزاء ومواساة إلى العميد ركن أمين بن صالح بن عبدلله العقيلي مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام، في وفاة عمه الشيخ علي بن عبدالله العقيلي اليوم السبت في مجمع الجلاء الطبي العسكري بالعاصمة المصرية القاهرة .

وعبر الدكتور جمال محسن باراس رئيس تحرير موقع "الخليج 365" نيابة عن فريق العمل في الموقع عن بالغ الحزن برحيل الشيخ علي بن عبدالله العقيلي معبراً عن أحر التعازي والمواساة للعميد ركن أمين العقيلي، وأبناء الشيخ الفقيد وكافة أقاربه وقبيلة آل عقيل ومحافظة مأرب عامة .

وأشاد باراس بمناقب الشيخ علي بن عبدالله العقيلي في إصلاح ذات البين بين القبائل والمساهمة في مكافحة حروب الثأر والمشاكل القبلية، ودوره الكبير في مجابهة انقلاب مليشيا الحوثي كقائد لمقاومة حريب وبيحان وقدم عدداً من أبنائه واقاربه بين شهداء وجرحى .