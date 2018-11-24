شكرا لقرائتكم لوكاكو يعود لتشكيل مانشستر يونايتد فى المواجهة أمام كريستال بالاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه للمواجهة أمام ضيفه كريستال بالاس، فى إطار الجولة الـ13 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى تقام فى الساعة الخامسة من عصر اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد".

واجرى مورينيو 4 تغييرات على التشكيل الذى خاض به الفريق المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتى، يأتى على رأسها عودة البلجيكى روميلو لوكاكو للتشكيل الأساسى.

ويحتل اليونايتد المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 20 نقطة، بينما كريستال بالاس فى المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

حراسة المرمى : ديفيد دى خيا

خط الدفاع : دارميان - سمولينج - لينديلوف - يونج

خط الوسط : ماتيتش - ماتا - بوجبا

خط الهجوم : لينجارد - مارسيال - لوكاكو