تشكيل مانشستر سيتى لمواجهة وست هام

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جدة - عمرو شويل أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى التشكيل الأساسى للمباراة التى تجمعه مع مضيفه وست هام على الملعب الأولمبى بلندن، فى إطار منافسات الجولة الـ13 من الدورى الإنجليزى الممتاز. ويحتل السيتى صدارة البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما وست هام فى المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة. وجاء تشكيل السيتى كالتالى: حراسة المرمى: ايدرسون خط الدفاع: ووكر- لابورت - أوتامندى - ديلف خط الوسط: فيرناندينيو - جوندوجان - ديفيد سيلفا خط الهجوم: سانى - ستيرلينج - أجويرو

تشكيل مانشستر سيتى

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