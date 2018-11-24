شكرا لقرائتكم الهزيمة الأولى لسولارى.. ريال مدريد يسقط أمام إيبار بثلاثية فى خسارة تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض ريال مدريد لخسارة قاسية أمام مضيفه إيبار بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدورى الإسبانى "الليجا".

الخسارة هى الأولى للفريق الملكى فى تاريخه أمام إيبار، كما أنها أول هزيمة يتلقاها الفريق فى عهد مديره الفنى الجديد الأرجنتينى سانتايجو سولارى، بعد أن قاد الريال للفوز فى الأربع مباريات السابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم ايبار بهدف، احرزه جونزالو اسكالانتى هدف إيبار فى الدقيقة 16، بعد أن احتسب حكم اللقاء تسلل على اللاعب عند تسجيله الهدف، ولكنه عاد واحتسبه، بعد أن أقرت تقنية الفيديو "VAR" صحة الهدف.

فى الشوط الثانى سجل كلا من انريش وكيكى الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 52 و57.

الخسارة أبقت ريال مدريد فى المركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما ارتبع رصيد إيبار إلى 18 نقطة فى المركز السابع.



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