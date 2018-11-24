شكرا لقرائتكم مولر وليفاندوفسكى يقودان بايرن ميونخ أمام دوسلدورف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ التشكيلة الرسمية التى سيخوض به الفريق اللقاء أمام ضيفهفورتونا دوسلدورف، ضمن مباريات الجولة الـ12 للدورى الألمانى "البوندزليجا"، والتى ستقام فى الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "آليانز آرينا".

ويغيب عن البايرن فى لقاء اليوم للإصابة كلا من الفرنسى كينجسلى كومان والكولومبى خاميس رودريجيز، والإسبانى تياجو الكانتارا.

ويحتل البايرن المركزالخامس فى جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند، بينما يأتى دوسلدورف فى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل الفريق البافارى كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيميتش - بواتينج - سولى - الابا

خط الوسط: ريناتو سانشيز - مارتينيز - جوريتسكا - ريبيرى

خط الهجوم: مولر - ليفاندوفسكى