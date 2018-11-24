شكرا لقرائتكم جلسة خاصة لمحمد يوسف مع سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي جلسة خاصه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة في ضوء المتغيرات الجديدة علي الفريق.



محمد يوسف

كان مجلس الأهلي قد قرر إقالة كارتيرون المدير الفني ومايكل ليندمان مدرب الأحمال البدنية بسبب خسارة بطولة افريقيا ثم الخروج من البطولة العربية.



سيد عبد الحفيظ

وناقش يوسف مع عبد الحفيظ عدة ملفات خاصة بالفريق والاستعداد لمباراة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

ويبدأ الأهلي مساء اليوم الاستعداد لمباراة المقاولون تحت قيادة محمد يوسف الذي سيقود الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.