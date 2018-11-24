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شكرا لقرائتكم تغيير كراسى ستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أستقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على تغيير جميع كراسي استاد القاهرة الدولي، في ظل الخطة الموضوعة لتجديد وتطوير الاستاد الدولي خلال الفترة الحالية.
ويدخل ملعب استاد القاهرة الدولي ، مراحله النهائية في مرحلة التطوير ، حيث سيتم زراعة البذور التي تم استيرادها من الخارج بمعرفة الشركة الأجنبية المسئولة عن تطوير الملعب في مطلع الشهر المقبل.
ستاد القاهرة
ومن المنتظر، أن يتم الإنتهاء من تطوير أرضية الملعب فى مطلع العام المقبل ، ليعود للاستضافة مباريات الأهلى والزمالك بعد هذا الموعد مباشرة .
وتعمل هيئة استاد القاهرة الدولي علي مخاطبة اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة، لإخطاره بجاهزية الاستاد لاستضافة مباريات قطبى الكرة المصرية ومنتخب مصر مطلع العام المقبل .
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