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شكرا لقرائتكم اللحظات الأخيرة لكارتيرون في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلى فى مقر النادى بالجزيرة عصر اليوم السبت، من أجل جمع متعلقاته وتوديع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإدارى، بعد رحيله عن تدريب الفريق.
وأقال مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب كارتيرون، على خلفية تراجع النتائج، بعد توديع الفريق الأحمر للبطولة العربية ومن قبلها الأميرة الافريقية فى مدة لا تتجاوز الأسبوع.
كارتيرون
وتولى محمد يوسف مسئولية المدير الفني للأهلى، فيما جاء تشكيل باقى الجهاز الفني كالتالي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، سامى قمصان مدربا عاما، عادل مصطفى مدربا مساعدا، وطارق سليمان مدرباً لحراس المرمى.
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