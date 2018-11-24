شكرا لقرائتكم دجلة يسابق الزمن لتجديد عقد سيد سالم خشية من إغراءات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو وادى دجلة فى مفاوضات مع سيد سالم الظهير الأيسر للفريق، لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، من أجل تجنب توقيعه لأى ناد فى شهر يناير المقبل حيث يحق له فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة التوقيع لأى ناد آخر.

وطالب مسئولو وادى دجلة من سيد سالم، عقد جلسة بعد مباراة حرس الحدود، التى ستقام يوم الإثنين المقبل، فى الأسبوع السادس عشر بالدورى الممتاز، من أجل تجديد عقده.

بينما دخل مسئولو الزمالك عبر وسطاء للحصول على توقيع سيد سالم الذى طلب إن يكون صفقة انتقاله فى حالة رغبة مسئولى ميت عقبة فى ضمه فى يناير أن تكون المفاوضات من خلال وادى دجلة لارتباطه بعقد يستمر حتى نهاية الموسم.