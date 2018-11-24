شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. هل يعود شريف إكرامي إلى حراسة عرين الأهلي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت حراسة مرمى النادي الأهلي صداع في رأس الإدارة الحمراء والجهاز الفني للفريق، بعد الأخطاء المتكررة التي كلفت المارد الأحمر وداع بطولتين في أقل من شهر، حيث خرج الأهلي من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي في دور الـ 16، بعد وداع دوري أبطال أفريقيا عقب الخسارة أمام الترجي بثلاثية نظيفة .

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، ارتكب أخطاء متكررة وساذجة كانت عاملاً رئيسياً في وداع الفريق الأحمر للبطولتين، حيث استقبلت شباك الشناوي 12 هدفاً في دوري أبطال أفريقيا، وتسبب خطأه في مباراة العودة أمام الوصل، التي تعادل فيها الأهلي بهدف لمثله، في وداع البطولة العربية .

وتطالب جماهير القلعة الحمراء باتباع سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى، والدفع بشريف إكرامي صاحب الخبرة الكبيرة في هذا المركز خلال المباريات المقبلة، لإعادة التوازن إلى العرين الأحمر .

شريف إكرامي كان ابتعد عن حراسة العرين الأحمر بسبب أخطاءه في دوري أبطال أفريقيا النسخة قبل الماضية، والتي كان يعاني فيها الأهلي من أزمة واضحة في خط ظهر الفريق، نظراً لعدم وجود مدافعين، حيث كان يعتمد الفريق الأحمر على أيمن أشرف ومحمد هاني ظهيري الفريق الأيسر والأيمن في مركز المدافعين .