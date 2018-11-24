شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكشف حقيقة تعرض محمود الخطيب لانتكاسة صحية فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الإعلامي أحمد شوبير عشاق وجماهير الأهلى بخبر صادم عبر صفحته الرسمية على تويتر، مفاداه تعرض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لانتكاسة صحية اليوم السبت.

وكتب شوبير نصاً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وكذلك عبر صفحته على تويتر، "بناءً على توصية من الأطباء المعالجين، تم تأجيل خروج محمود الخطيب من المستشفى بعد حدوث بعض المضاعفات، ويخضع بيبو لفحص طبى جديد خلال الساعات المقبلة.. خالص تمنياتنا للشفاء للكابتن محمود الخطيب".

وحرص ”الخليج 365” على التواصل مع بعض الأشخاص المقربين من الخطيب للاطمئنان على صحته، وعلى رأسهم زوجته الدكتورة نيرفين، والتى أكد أن حالة الخطيب مستقرة وأنه يسير بشكل طبيعى فى أداء البرنامج العلاجى له، بعد إجراء جراحة دقيقة فى مدينة هانوفر الألمانية.

كما تواصل ”الخليج 365” مع عدد من أعضاء مجلس الأهلى، والمديرين داخل النادى، الذين أكدوا أيضاً استقرار حالة الخطيب، مشددين على عدم وجود أى مضاعفات حدثت لـ"بيبو" خلال الساعات الماضية.

وعلم الخليج 365 من مصادره أن أنباء تدهور حالة الخطيب جاءت بعد قرار الفريق الطبى المعالج له بمد فترة العلاج الطبيعى أسبوع آخر للاطمئنان بشكل أكبر على استجاباته العضلية قبل خروجه لممارسة حياته الطبيعية.

وكان محمود الخطيب قد أجرى جراحة لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر ، فى الوقت الذى يخضع الخطيب حالياً لفحوصات طبية ومتابعة دورية من الطبيب الذى أجرى له الجراحة.