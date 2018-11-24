شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تجتمع مع رئيس الأوليمبية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بزيارة للجنة الأوليمبية المصرية ، غداً الأحد ، لعقد جلسة مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية .

ومن المنتظر، أن تشهد جلسة وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مع رئيس اللجنة الأوليمبية، مناقشة عدد من الملفات المطروحة فى الساحة الرياضية وابرزها تغيير عدد من بنود قانون الرياضة الجديد بناءاً على رغبة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مناقشة الأزمة الأخيرة بين اللجنة الأوليمبية ورئيس الزمالك .