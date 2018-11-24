شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مران الإسماعيلى فى بوروندى 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه منذ قليل لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى إلى ملعب التدريب لخوض أول مران، استعدادا لمواجهة ماسيجير نيجوزى، بطل بوروندى، الأربعاء المقبل، فى إطار جولة الذهاب لدور الــ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفنى قرر تقديم موعد المران ليقام فى الثانية بدلا من الثالثة عصرا على أحد ملاعب النجيل الصناعى والذى يبعد عن فندق الإقامة بحوالى 15 دقيقة.

ويتطلع لاعبو الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب باستاد الإسماعيلية المحدد له مطلع سبتمبر المقبل بالبطولة.