شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الإسماعيلى يخوض مرانه الأول فى بوروندى تحت الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى أول تدريباتهم على ملعب مدينة نيجوزى، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة ماسيجير نيجوزى، بطل بوروندى، عصر الأربعاء المقبل لحساب جولة الذهاب لدور الــ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وانتظم جميع لاعبى الإسماعيلى فى المران الذى شهد سقوط الأمطار بغزارة، وحرص المدير الفنى البرازيلى يوسف فييرا على تحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل مصالحة الجماهير.

كما شمل خوض اللاعبين تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف البرازيلى كارلوس هينريكى مخطط الأحمال من أجل استعادة جاهزيتهم البدنية.

وتطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم تحت ضغط قبل أن يتم تخصيص تدريبات على سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

واختتم بتقسيمة بين كافة اللاعبين تخللها تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، كما حرص المدير الفنى على إيقافها عدة مرات لإصلاح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين.