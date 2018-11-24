شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة تجمع عبد الحفيظ بمحمد يوسف قبل مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة فى ضوء المتغيرات الجديدة على الفريق. وكان مجلس الأهلي قرر إقالة كارتيرون المدير الفنى، ومايكل ليندمان مدرب الأحمال البدنية بسبب خسارة بطولة أفريقيا ثم الخروج من البطولة العربية. وناقش يوسف مع عبد الحفيظ عدة ملفات خاصة بالفريق والاستعداد لمباراة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل فى الدورى الممتاز. ويبدأ الأهلي مساء اليوم الاستعداد لمباراة المقاولون تحت قيادة محمد يوسف الذى سيقود الفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبى.

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