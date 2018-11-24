شكرا لقرائتكم خبر عن الضامة تبعد الشناوى عن عرين الأهلي أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات فى حكم المؤكد أن يغيب محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلي، عن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الدورى العام للإصابة.

وعانى الشناوى من آلام فى العضلة الضامة خلال مبارا الوصل الإماراتى الأخيرة بكأس زايد للأندية أبطال العرب ستحرمه بنسبة كبيرة من مباراة المقاولون، وإن كان الحارس سيخضع لفحص طبى قبل مران اليوم لتحديد موقفه النهائى ومدة غيابه عن الملاعب.

وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، إنه طلب من الشناوى إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته والمدة التى سيغيب خلالها عن الملاعب.

ويبدأ الأهلي عصر اليوم، السبت، الاستعداد لمباراة المقاولون العرب بعد العودة أمس من الإمارات، حيث ودّع الأهلي البطولة العربية بالخروج منها أمام الوصل.