7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 24 نوفمبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلى يقبل اعتذار مصطفى كمال وعودة طارق سليمان مدرباً لحراس المرمى، وجهاز المنتخب يُبرّئ كهربا من الغياب عن الفراعنة لأسباب تأديبية.

وافق مسئولو النادي الأهلي على قبول اعتذار مصطفى كمال، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم، ووجهوا إليه الشكر على الجهد الكبير الذى بذله منذ توليه المسئولية، وتقرر تعيين طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.

تأهل البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش المصنف الأول عالمياً، إلى نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب وادى دجلة المصنف الثالث عالمياً بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 36 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-5, 11-6.

تلقى عمرو جمال، مهاجم الأهلي المُقيّد ضمن قائمة الانتظار بالفريق، عدة عروض مغرية للغاية خلال الفترة الماضية تمهيداً للانتقال لإحداها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

شهدت عملية التسجيل فى اليوم الثانى للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي إقبالا ضعيفا من الأعضاء علي الجمعية العمومية.

كشف مسئولو المنتخب الوطني الأول أن استبعاد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك من صفوف الفراعنة في الفترة الاخيرة وتحديدا في عهد الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير اجيري، ليس لأسباب عقابية كما يتردد مؤخرا عقب انتهاء مشوار الفريق بنهائيات كأس العالم يونيو الماضي.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن النادى الأبيض يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع نادى سموحة خلال الفترة المقبلة لضم ياسر إبراهيم مدافع الفريق السكندرى فى ظل رغبة الأخير فى ضم بعض لاعبى الفريق الأبيض.

استقر المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني للمنتخب الوطنى علي حصول أفراد الجهاز علي إجازات الكريسماس بالتناوب فيما بينهم نظرا لاستمرار مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة ورغبة المدير الفني في متابعة جميع المباريات التي تقام للبحث عن ضالتهم في المواهب التي يحتاجها الفريق لتدعيم الصفوف في مرحلة الاحلال والتجديد التي يسعي لها خلال الفترة الحالية قبل المشاركة في نهائيات كاس العالم.