على فرج يضرب موعداً مع محمد الشوربجى فى نهائى هونج كونج للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً فى الاسكواش، موعداً مع مواطنه محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، فى نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

وتغلب على فرج على نظيره الألماني سيمون روزنر المصنف الرابع بنتيجة 3 أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 12-10, 11-7, 11-3.

وكانت البطلة المصرية رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً، قد فازت على زميلتها نوران جوهر المصنفة السابعة بنتيجة 3/2، فى مباراة ماراثونية استمرت لـ 5 أشواط كاملة واستغرقت 66 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 13-11, 10-12, 11-8, 9-11, 11-7

وتواجه رنيم الوليلي نظيرتها النيوزيلاندية جويلى كينج المصنفة الخامسة عالمياً فى نهائي البطولة .

وتصدرت رنيم الوليلي التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش مؤخراً بعد خروج نور الشربيني من ربع نهائي البطولة، لتنهي الوليلي هيمنة 31 شهراً للشربيني على صدارة التصنيف .

كما تأهل البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش المصنف الأول عالمياً، إلى نهائى بطولة هونج كونج، بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب وادى دجلة المصنف الثالث عالمياً بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 36 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-5, 11-6.

يذكر أن محمد الشوربجي هو حامل لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش عن نسختها الماضية، والتي تعد واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم في اللعبة، نظرا لنقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، وقيمة جوائزها المادية التي تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات .