ميدو: رغم زملكاويتي أعشق الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد حسام "ميدو"، احترامه لشخص رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، مشيرًا إلى إنه رغم انتمائه لنادي الزمالك إلا أنه يعشقه كلاعب ويتمنى له السلامة في أزمته الصحية الجاري.

وغرد "ميدو"، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم السبت:"رغم زمالكاويتي إلا أني طول عمري بعشق بيبو كلاعبي طبعًا حاجة جامدة أوي وكان سابق عصره وكشخصية الراجل طول عمره متواضع وعمره ما غلط في حد".

وأتم ميدو تغريدة قائلاً:"دايمًا في الواجب والأصول أول واحد تلاقيه حتى لما عمل برنامج في أبوظبي مانسيش زمايله القدام، إنسان محترم ومثال مشرف لأي لاعيب كوره سلامتك يا بيبو".

وكان النادي الأهلي قد أعلن على لسان محمد مرجان، المدير التنفيذي في النادي الأهلي، إن رئيس النادي، محمود الخطيب سيُغادر المستشفى خلال اليومين المقبلين بعد نجاح الجراحة التي خضع لها مؤخرًا؛ لإزالة ورم يضغط على الحبل الشوكي؛ حيث سيبدأ في تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي.