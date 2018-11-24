كارتيرون يودع لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

حضر الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، إلى مقر النادي من أجل جمع متعلقاته وتوديع اللاعبين.

وأفاد مراسل مصراوي أن النادي الأهلي شهد حضور كارتيرون من أجل توديع عناصر الفريق بالإضافة إلى جمع متعلقاته تحضيرًا للرحيل.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قررت إقالة كارتيرون في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وذلك عقب التعادل مع الوصل الإماراتي في الدور الـ16 من البطولة العربية والتي ترتب عليها وداع الفريق للبطولة.

وقررت إدارة الأهلي تعيين محمد يوسف المدرب العام في منصب المدير الفني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

كما أجرت الإدارة تعديلاً جديدًا اليوم السبت من خلال تعيين طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى بدلا من مصطفى كمال بالإضافة إلى عادل مصطفى في منصب المدرب المساعد.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأهلي كانت قد تعاقدت مع المدرب الفرنسي في شهر يونيو الماضي خلفًا لحسام البدري.