غرامات وشكر وتهديد.. قرارات لجنة المسابقات بشأن أحداث الزمالك والداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، توقيع غرامات مالية على نادي الزمالك ونادي الداخلية، بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة.

وكانت مناوشات قد حدثت بين جماهير الزمالك، ومقاعد بدلاء الداخلية، وقام علاء عبدالعال المدير الفني بالإشارة بقميص الداخلية للجماهير ردا على تلك المناوشات، ليتم القاء الزجاجات عليه.

وجاء بيان لجنة المسابقات على النحو التالي:

- توقيع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنبه على نادي الزمالك لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضي تجاه الجهاز الفني والإداري لفريق الداخلية خلال، مع التحذير باللعب بدون جمهور في حالة التكرار.

- فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على لاعبي الزمالك لما بدر منهم من سلوك غير رياضي، مع توجيه الشكر للاعب الزمالك محمود عبد المنعم (كهربا) لمحاولته وقف هذا السلوك غير الرياضي من بعض لاعبي وجماهير ناديه.

- كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي الداخلية لما بدر من سلوك غير رياضي من بعض أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق.

- ناشدت اللجنة الجهات المعنية بتحديد أماكن الجماهير بما يحافظ على أمان وسلامة الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة، وذلك وفق امكانات كل ملعب من الملاعب التي تقام عليها مباريات المسابقة.