بدون مخطط أحمال و5 تغييرات.. تعرف على التشكيل الكامل لجهاز الأهلي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: صاحبت حركة التغيير الجديدة فى الجهاز الفنى للفريق الأول للأهلي إضافة اسماء جديدة وتعديل فى مهام الحرس القديم لتصل إلى 5 تغييرات فى انتظار التعاقد مع مدير أجنبي جديد. وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني والهولندي مايكل ليندمان مدرب الأحمال على خلفية التعادل مع الوصل الإماراتي والخروج من البطولة العربية الخميس الماضى. وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تعيين محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة فى جهاز كارتيرون مديراً فنياً مؤقتاً فيما جاء التغيير الثاني بنقل صلاحيات مدير الكرة إلى سيد عد الحفيظ المُكلف من رئيس النادي الأحمر بمتابعة ملف كرة القدم وإعادة الهيكلة. وبعد التغييرين فى منصب المدير الفني ومدير الكرة صعد سامي قمصان المدرب المساعد إلى مقعد المدرب العام واستعان عبد الحفيظ بعادل مصطفي ليحل مكان قمصان فى منصب المدرب المساعد فيما جاء التغيير الخامس والأخير بإعادة طارق سليمان بدلاً من مصطفي كمال.

وجاء تشكيل الجهاز الفني "المؤقت" كالتالي:

سيد عبدالحفيظ " مدير كرة" .

محمد يوسف " مدير فني".

سامي قمصان " مدرب عام " .

عادل مصطفي " مدرب مساعد".

طارق سيلمان " مدرب حراس".

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