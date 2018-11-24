جاريث بيل يبعد صلاح عن الريال.. وهازارد الأقرب لتعويض رونالدو



ذكر تقرير صحفي إسباني سبب تراجع ريال مدريد عن التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في الميركاتو الصيفي الماضي.



وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن عدد من اللاعبين كان يستهدف ريال مدريد التعاقد معهم ومنهم صلاح، قبل أن يقوم باستبعاده بسبب أدائه الذي يشبه أسلوب نجم الميرنجي جاريث بيل، من حيث القوة والسرعة، بجانب رفض ليفربول الدائم للتفريط في اللاعب.



وكان يرغب ريال مدريد في البحث عن لاعب يعوض كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس وكان يسجل 50 هدفًا في الموسم.



ورغم أن صلاح كان قد جدد رفقة ليفربول قبل أن ينتقل رونالدو إلى يوفنتوس، ولكن إدارة ريال مدريد كانت على علم برغبة الدون، لذلك حرصت على إيجاد بديل له.



وضمت قائمة اللاعبين الذين رغب الريال في التعاقد معهم أيضًا البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي ثنائي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى الإنجليزي هاري كين قائد توتنهام، والكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو، والأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ.



وأشارت الصحيفة إلى أن إيدين هازارد نجم تشيلسي يعتبر الاختيار الأفضل أمام ريال مدريد، للتعاقد مع لاعب كبير يعوض رونالدو، لكن تبقى الأزمة في كيفية إتمام التعاقد مع إدارة البلوز ودفع المقابل المطلوب.



وأوضحت أن ليفاندوفسكي فعل كل ما في وسعه ليأتي إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي، لكن بايرن ميونخ رفض الصفقة، كما أن الميرنجي لن يكافح من أجل التعاقد مع مهاجم يبلغ 30 عامًا.



ونوهت إلى أن المهاجم الألماني تيمو فيرنر خيب الآمال في كأس العالم الماضي، وبالتالي صرف الريال النظر عن التعاقد معه، كما تم إيقاف التفاوض مع فالكاو بسبب كثرة الإصابات وعمر اللاعب البالغ 32 عامًا.





المصدر: موقع كورة