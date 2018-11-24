رياضة | سموحة ينافس المقاصة على ضم "دونجا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة ينافس المقاصة على ضم "دونجا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الآونة الاخيرة تلقي محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم عرضين من ناديي سموحة والمقاولون العرب للانتقال إلى أحدهما في يناير المقبل في ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض.
وسبق وتلقى اللاعب عروضا من المقاصة وانبي لكنه لم يحسم وجهته المقبلة بالرغم من عدم مشاركته مع الزمالك في المباريات.
وكان مجلس إدارة الزمالك رفض احتراف اللاعب في الدوري التركي في بداية الموسم الحالي بداعي حاجة الفريق لخدماته.
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