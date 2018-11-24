رياضة | الإصابة تهدد مشاركة الشناوي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة تهدد مشاركة الشناوي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحوم الشكوك حول مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة.

ويعاني الشناوي من الإصابة بألام في العضلة الضامة، والتي شعر بها في المباراة السابقة أمام الوصل الإماراتي بإياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن يجري الشناوي أشعة على القدم المصابة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.