رياضة | «يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD| حصري Bein Sport 3 HD

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«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD| حصري Bein Sport 3 HD

يوم السبت الموافق 24-11-2018 وموعد مع مباراة ليفربول وواتفورد في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وحيث أن الجماهير العربية والمصرية يودون معرفة موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقنوات الناقلة لها في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول وواتفورد بالجولة الثالثة عشر من البريميرليج، وسيكون ليفربول ضيفاً صعباً على فريق واتفورد حيث يستضيف ملعب الأخير فيكارج.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD| حصري Bein Sport 3 HD

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم حسب التوقيتات التالية:

الساعة 5:00م توقيت القاهرة

الساعة 5:00م توقيت فلسطين

الساعة 6:00م توقيت السعودية

الساعة 7:00م تويت دُبي

القنوات الناقلة للمباراة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد هي

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD| حصري Bein Sport 3 HD

– قناة بي إن سبورت 3 الرياضية ناقلة للمباراة حصرياً في الوطن العربي والشرق الأوسط ويعلق عليها المعلق الرياضي علي محمد علي، فيما سيتم الكشف عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد اليوم مجاناً وسوف نأتيها لكم من خلال التحديث لهذا المقال فتابعوا معنا.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD| حصري Bein Sport 3 HD

فقد انضم عدد من اللاعبين الدوليين للمشاركة في التدريبات الخاصة لليفربول أمس ويوم الجمعة وذلك بعد عودتهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم في مباريات دوري الأمم الأوروبية وكذلك رجوع الساحر المصري محمد صلاح بعد مشاركته في اللقاء بين مصر وتونس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD| حصري Bein Sport 3 HD

حيث يخوض فريق ليفربول تلك لمباراة متواجداً في المركز الثاني برصيد 30 نقطة فارق نقطتين عن فريق مانشستر سيتي المتصدر في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 32 نقطة، فيما سيدخل واتفورد اللقاء في المركز السابع برصيد 20 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليفربول الذي يسعى للصداره.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم 24-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD| حصري Bein Sport 3 HD