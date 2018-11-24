رياضة | ليفربول HD..مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool وواتفورد بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف Liverpool

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول HD..مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool وواتفورد بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف Liverpool والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستلعب مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة عشر في الدوري الانجليزي الممتاز 2018-2019، ويدخل ليفربول هذه المباراة ضد واتفورد للفوز واحتلال المركز الأول ويحتل ليفربول المركز الثاني الآن برصيد 30 نقطة ويحتل المركز الأول فريق مان سيتي برصيد 32 نقطة، ويدخل فريق واتفورد هذه المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة ويريد الفوز علي ليفربول اليوم لاحتلال المركز السادس.

نرفق أليكم من خلال هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم السبت الموافق 24\11\2018، وأيضا نرفق أليكم القنوات الناقلة للمباراة.

بطاقة مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الانجليزي:- واتفورد Vs ليفربول. البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 13). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 . الملعب : فيكارج رود . المعلق : علي محمد علي . موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم (بث مباشر) الدوري الانجليزي:- 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 5:00 مساءاً بتوقيت مصر . 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 6:00 مساءاً بتوقيت العراق . 5:00 مساءاً بتوقيت السودان . 6:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 4:00 مساءاً بتوقيت تونس . 4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 4:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 6:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 6:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 6:00 مساءاً بتوقيت قطر. 3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . ليفربول HD..مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool وواتفورد بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف Liverpool التشكيلة المتوقعة التى سيخوض بيها الألماني يروجين كلوب أمام واتفورد في الدوري الأنجليزي في حراسة المرمى : اليسون بيكر. في خط الدفاع : جو جوميز – فيرجيل فان دايك – اندرو روبرتسون و الكسندر ارنولد. في خط الوسط : جيمس ميلنر – فابينيو – شيردان شاكيري – روبرتو فيرمينو – ساديو ماني . في خط الهجوم : محمد صلاح. ليفربول HD..مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool وواتفورد بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي يلاشوت.. لايف Liverpool

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