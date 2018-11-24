شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأهلي: حالة «الخطيب» مستقرة ويغادر المستشفى خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً صباح اليوم السبت بأسرة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، المرافقة له في رحلة العلاج في ألمانيا.

واطمأن على حالة رئيس النادي أنها مستقرة وليس هناك ما يدعو للقلق على الاطلاق بل يسير البرنامج العلاجي بشكل طبيعي ومنتظم وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج والذي أكد على نجاح الجراحة التي أجراها الكابتن محمود الخطيب من قبل لإزالة ورم يضغط على الحبل الشوكي، وأن رئيس النادي سوف يغادر المستشفى في خلال اليومين القادمين ويبدأ في تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي.