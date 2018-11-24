شكرا لقرائتكم بند الأهلي يوقف مفاوضات الزمالك مع المقاصة لضم أنطوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن خروج الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة من حسابات النادى الأبيض لضمه فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أوضح المصدر ذاته إن المقاصة لن يتمكن من الاستغناء عن أنطوى للزمالك فى يناير بسبب العقد المبرم بين المقاصة والأهلى حينما انتقل اللاعب من صفوف الفريق الأحمر إلى النادى الفيومى بشكل نهائى حيث يمكن للمقاصة الاستغناء عن خدماته فى يناير لأحد الأندية الخارجية فقط أما فى نهاية الموسم سيكون له الحق فى تسويقه سواء محلياً أو خارجياً.

وكشف المصدر ذاته إن مفاوضات الزمالك فى الوقت الحالى مع المقاصة جاءت شفهية عبر وسطاء للحصول على خدمات محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الفيومى فى شهر يناير.