شكرا لقرائتكم بتروسبورت يستضيف مباريات الفرق الليبية الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على استضافة مباريات الفرق الليبية و تحديداً الأهلى و النصر فى البطولة الأفريقية باستاد بتروسبوت. ويلتقى النصر الليبي مع هلال جوبا السودانى واهلى بنى غازى الليبي مع افسي نواذيبو الموريتانى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا. أكد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم إقامة لقاء النصر و بطل السودان يوم 27 نوفمبر الجاري بينما لقاء الأهلى وبطل موريتانيا يوم 5 ديسمبر باستاد بتروسبورت ، موجها الشكر للقيادات الأمنية على الموافقة على استضافة الأشقاء الليبين.

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