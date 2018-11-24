شكرا لقرائتكم محمد الشناوي يغيب عن حراسة عرين الأهلي أمام المقاولون بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات في حكم المؤكد أن يغيب محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي عن مباراة الفريق أمام المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري العام للإصابة.

وعاني الشناوي من ألام في العضلة الضامة خلال مبارا الوصل الاماراتي الأخيرة بكاس زايد للأندية أبطال العرب ستحرمه بنسبة كبيرة من مباراة المقاولون وان كان الحارس سيخضع لفحص طبي قبل مران اليوم لتحديد موقفه النهائي ومدة غيابه عن الملاعب.

وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق إنه طلب من الشناوي إجراء اشعة لتحديد حجم إصابته والمدة التي سيغيب خلالها عن الملاعب .

ويبدا الاهلي عصر اليوم،السبت، الإستعداد لمباراة المقاولون العرب بعد العودة أمس من الإمارات حيث ودّع الاعلي البطولة العربية بالخروج منها أمام الوصل.