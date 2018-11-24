شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يخوض مرانه الأول في بوروندي اليوم استعدادا لنيجوزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاسماعيلى اليوم السبت ، مرانه الاول فى بوروندى استعدادًا لملاقاة مضيفه نيجوزى على ملعبه يوم الأربعاء المقبل ،ضمن منافسات جولة الذهاب للدور التمهيدى بدورى الأبطال الافريقى

ومن المقرر أن يتدرب الفريق على أحد ملاعب النجيل الصناعى بجوار مقر الاقامة من أجل تهيئة اللاعبين على نوعية أرض الملعب قبل مواجهة بطل بوروندى

ويعانى الإسماعيلي من نقص فى الصفوف أثناء تلك الرحلة في ظل غياب كل من حسني عبد ربه، ومحمود متولي، ومحمد صادق و محمد الشامي، بالإضافة إلى عصام الحضري الذى تخلف عن السفر.