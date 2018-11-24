شكرا لقرائتكم تقنية الفيديو تساهم فى تأخر ريال مدريد أمام إيبار فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر ريال مدريد أمام مضيفه إيبار بهدف دون رد مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا فى الجولة الثالثة عشر من الدورى الإسبانى "الليجا".

احرز جونزالو اسكالانتى هدف إيبار فى الدقيقة 16، بعد أن احتسب حكم اللقاء تسلل على اللاعب عند تسجيله الهدف، ولكنه عاد واحتسبه، بعد أن أقرت تقنية الفيديو "VAR" صحة الهدف.

وللمرة الأولى منذ أن تولى سانتياجو سولارى مسئواية تدريب الفريق، يتأخر الملكى بهدف.

ويسعى الريال لمواصلة سلسلة انتصاراته فى الأربع مباريات الأخيرة، منذ أن قاد سولارى الفريق خلفا للمقال جولين لوبيتيجى، حيث يحتل الفريق حاليا المركز السادس برصيد 20 نقطة.



الهدف الأول لإيبار

بيل فى كرة مشتركة

جاريث بيل

فرحة لاعبى ايبار بالهدف الأول

كريم بنزيما