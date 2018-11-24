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بيكيه: لا أستطيع مهاجمة فيدرر "مثلى الأعلي"

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جدة - عمرو شويل نفى مدافع جيرارد بيكيه، أن يكون قد عقب على العمر المتقدم للاعب التنس السويسري روجر فيدرر (37 عاما)، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ"سوء تفاهم".

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وفي مقابلة ستنشرها المجلة الأسبوعية التي تصدرها صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليوم السبت، قال بيكيه "هناك سوء تفاهم، ويمكن التحقق من حسابي على تويتر، فيدرر بالنسبة لي واحد من الثلاثي الذين أعتبره مثلا أعلى لي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ولاعب كرة السلة السابق مايكل جوردان".

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وأوضح "ما قلته هو أن عمره الآن يجعله يختار البطولات التي يخوضها، إذ أنه لا يمكنه خوض كافة البطولات، لا يمكنني مطلقا انتقاد فيدرر كرياضي".

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وأضاف لاعب برشلونة "أعلم أن روجر قال إن بطولة كأس ديفيز لا يمكن أن تصبح بطولة كأس بيكيه، لكني لست أكثر من ممثل ولا أريد أن أصبح صورة لهذه البطولة، لن تكون بطولة كأس بيكيه فهي تنتمي للاتحاد الدولي للتنس".cd3ec43846.jpg

 

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