شكرا لقرائتكم قبل مواجهة اليوم.. مانشستر يونايتد لم يخسر أمام كريستال بالاس منذ 27 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس في الخامسة عصر اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

ويتسلح مانشستر يونايتد برقم مميز ضد الفريق القادم من لندن حيث لم يخسر في آخر 20 مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، وترجع آخر هزيمة إلى مايو 1991 عندما سقط الشياطين الحمر بنتيجة 3/0.

وخلال الـ27 عاما الماضية التقى الفريقان 20 مرة حقق خلالها مانشستر يونايتد الفوز في 17 مباراة وتعادل مع كريستال بالاس في 3 مباريات.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم محتلا المركز الثامن برصيد 20 نقطة، ومتخلفا عن مان سيتي المتصدر بفارق 12 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ16 برصيد 8 نقاط.