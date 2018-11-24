شكرا لقرائتكم تشكيل ريال مدريد أمام ايبار.. عودة فاران ومارسيلو.. وأسينسيو أساسياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة إيبار التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل ريال مدريد المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على إيبار صاحب المركز الثالث عشر.

التشكيلة الاساسية لنادي ريال مدريد أمام إيبار ضمت كلاً من، كورتوا فى حراسة المرمى، أردريوزولا، فاران، راموس، مارسيلو، سيبايوس، مودريتش، كروس، اسينسيو، بنزيما وبيل.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري الاسباني لمواصلة البقاء فى دائرة المنافسة على حصد لقب "الليجا"، حيث يتخلف بفارق 4 نقاط فقط عن برشلونة صاحب الصدارة والذى يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد اليوم، السبت.

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للاندية التي تستضيفها دولة الامارات الشهر المقبل.