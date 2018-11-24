شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الإسماعيلى فى اليوم الأول ببوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الإسماعيلى لمواجهة ماسيجير نجوزى بطل بوروندى الأربعاء المقبل، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ46 ببطولة دورى أبطال أفريقيا. ويشمل برنامج البعثة فى اليوم الأول بعد وصولها لفندق الاقامة مساء أمس: -الساعة الحادية عشرة.. تناول كل البعثة وجبة الإفطار بالمطعم. -الساعة الثانية ظهرا.. يخوض الفريق أول تدريباته على الملعب الذى يبعد عن الفندق بحوالى 15 دقيقة. -الساعة الرابعة.. يتناول أعضاء البعثة وجبة الغداء بالمطعم. من جهته أكد المستشار محمد الكلية، رئيس البعثة، أن اللاعبين فى حالة تركيز وإصرار كبير سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية ومصالحة الجماهير.

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