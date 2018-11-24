شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 25 ألف دولار للحكام الأجانب و15 ألفاً للعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، 25 ألف دولار لاستقدام حكام أجانب لأى فريق يرغب فى تعيين أجانب لمبارياته فى الدورى، كما حدد مجلس الجبلاية 15 ألف دولار لاستقدام حكام عرب.

وكان اتحاد الكرة قد حدد فترة 10 أيام قبل أى مباراة شرطا لاستقدام حكام لأى فريق بالدورى المصرى يرغب فى عدم اختيار حكام مصريين.