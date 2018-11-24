شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مفاوضات الأهلي مع المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبقى السؤال عن مدرب الأهلي الجديد هو الشغل الشاغل لجماهير القلعة الحمراء، بل وربما غيرها من الجماهير الأخرى التى تترقب مدرب الأحمر الذى سيقود الفريق خلفاً للفرنس باتريس كارتيرون، الذى تمت إقالته عقب خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى والخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتى، وهو ما نُلقى عليه الضوء فى التقرير التالى..

س: ما هى تطورات مفاوضات الأهلي مع المدرب الجديد؟



س: هل استقر الأهلي على أى مدرب أجنبى لقيادة الفريق؟ ج: هناك خط اتصالات مفتوح بين محمود الخطيب، رئيس النادى المتواجد حالياً فى ألمانيا للتأهيل بعد إجراء جراحة ناجحة لاستئصال ورم من الرقبة، وأكثر من مسئول فى الأهلي، أبرزهم سيد عبد الحفيظ الذى تم تعيينه مؤخراً فى منصب مدير الكرة، وكذلك محمد يوسف الذى سيقود الفريق مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، ويبحث الخطيب مع عبد الحفيظ ويوسف ملف المدرب الأجنبى.س: هل استقر الأهلي على أى مدرب أجنبى لقيادة الفريق؟

ج: لا.. فهناك ما يقرب من ثمانية مدربين تلقى الأهلي "سيرة ذاتية" لهم خلال الأيام الماضية، وأن كان هناك أربعة منهم نالوا ثقة وإعجاب مسئولى الأهلي.

س: هل يشترط الأهلي فى مدربه الجديد أن يكون قد سبق له التدريب بأفريقيا؟

ج: العمل فى أفريقيا من أهم الشروط التى حددها مسئولو النادى فى المدرب الجديد، لكن هناك شروطاً أخرى أكثر أهمية يطلبها الأهلي فى المدرب الجديد، أهمها الشخصية القوية بجانب سيرته الذاتية القوية، فلابد أن يكون مدرب الفريق الجديد سبق له العمل فى أندية جماهيرية ويستطيع تحمل ضغوط الجماهير والإعلام، وأن يكون هدفه تحقيق البطولات وليس المنافسة على المناصب الشرفية.

س: وماذا عن جلسة سيد عبد الحفيظ مع البرتغالى مانويل جوزيه؟

ج: حدثت منذ ساعات، وكانت على سبيل الاستشارة، مسئولو الأهلي يُدركون جيداً خبرة وعلاقات مانويل جوزيه وإمكانيه الاستفادة من هذه الخبرة فى عدة ملفات خاصة بفريق الكرة، وتحديداً ملف المدرب الجديد.

س: من هم أبرز المدربين الذين طرحت أسماؤهم خلال الساعات الماضية؟

ج: الأوروجويانى دانييل كارينيو المدير الفنى السابق للنصر السعودى، والفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب، وغيرهم من المدربين المرشحين لتدريب الفريق.