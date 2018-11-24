شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين وزارتي الشباب والرياضة المصرية والصربية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي" حفل عشاء للمنتخب القومى لكرة السلة رجال والمشاركين الصرب في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم، حضره "داركو ستانيش Darko Stanic" كاتب الدولة بوزارة الشباب والرياضة لصربيا، و"فوكاسين جروزدانوفيتش Vukasin Grozdanovic" منسق "نوفى ساد عاصمة الشباب الأوروبية لعام 2019" في شمال صربيا.

وأبرز السفير عمرو الجويلى أن مجال الشباب والرياضة يحظى بأولوية في نشاط السفارة بالنظر إلى ما يتميز به الشباب من مبادرة في العمل الاجتماعى وطرح الأفكار المبدعة في العمل الثقافي من جانب، وللدور الذى تضطلع به الرياضة باعتبارها أحد أشكال التمثيل الوطنى المؤثرة، بالنظر إلى اتساع قاعدة التواصل مع الجماهير الغفيرة التي تتابع الأنشطة الرياضية.

وكشف سفير مصر لدى صربيا أنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الشباب والرياضة المصرية والصربية الأسبوع القادم، معتبراً أن دخولها حيز النفاذ مستقبلاً سيكون له أثر إيجابى ليس فقط في الرياضى بزيادة المبارات الودية، وتسهيل إقامة المعسكرات التدريبية، وتعزيز تبادل المدربين والخبرات الفنية؛ لكن أيضاً في مجال التبادل الشبابى والطلابى على مستوى الجامعات الوطنية في البلدين.

وأثنى سفير مصر في بلجراد على البرنامج الذى أعده الكابتن عمرو أبو الخير المدير الفني، والكابتن صبرى عبد النبى المدرب العام للفريق القومى لكرة السلة في إطار المعسكر التدريبى في صربيا، استعداداً لتصفيات كأس العالم، حيث قدمت البعثة المشاركة بحضور كابتن الفريق رامى جنيدى وجميع الأعضاء درع الاتحاد إهداء للسفارة، واعدين ببذل أقصى الجهد للاستفادة من الإمكانات الفنية المتوافرة في المعسكر، للإعداد الجيد لدورة التأهيل المقبلة.

وأبرز "الجويلى" أنه تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين مدينتى "أسوان" مدينة الشباب الأفريقية و"نوفى ساد" مدينة الشباب الأوروبية لعام 2019، كما أنه جارى التنسيق مع المشاركين الصرب في منتدى شباب العالم استجابة لرغبتهم في تنسيق التعاون بين ممثلي منتديات الأعمال الشبابية في البلدين، للاستفادة من الطاقات المبتكرة لشباب المديرين ومؤسسى الشركات خاصة في مجالات الصناعات الإبداعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتى في إطار الأنشطة التي تقيمها السفارة هذا العام احتفالاً بمرور 110 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.